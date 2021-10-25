時報-商情早報
1.通膨擔憂仍在，紐約期金微幅反彈。
2.LME：10/22期銅收9704.00美元/公噸，跌127.50美元。
3.NYMEX：12月輕質原油漲1.26美元，每桶為83.76美元。
4.西德州原油上漲1.89美元，每桶為84.53美元。
5.10/22BDI運費指數為4410.00。
6.10/22SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌2.90美分。
7.NYCE：12月棉花漲2.12美分，每磅為108.26美分。
8.CBOT：12月黃豆粉漲3.40美元，每公噸為327.40美元。
9.10/22TRJ-CRB上漲1.08，為237.68。
10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)22日收盤均價2.64美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-通膨擔憂仍在，紐約期金微幅反彈；儘管市場對通膨的擔憂令金價反彈，但消息指出，聯準會(Fed)將盡快開始進行縮減購債計畫，並期待明年通膨將有望緩解，令終場漲幅受限，其中紐約期金漲幅0.8%，白銀漲1.2%；上周五(10/22)收盤報價，12月黃金漲14.4美元，報每盎司1796.3美元，12月白銀漲0.28美元，1月白金漲2.4美元，12月鈀金漲17.5美元。(王聖為整理)
2.LME基本金屬-前景未明，期銅價下跌；因全球主要生產國中國，對於打壓管控煤炭高漲價格舉動的不確定性，加上一些投資者在周末前出脫平倉，致倫敦(LME)上周五(10/22)銅價下跌。終場上周五指標期銅下跌127.5美元；期錫上漲100美元；期鎳下跌191美元；期鋅上漲18美元；期鋁下跌42.5美元；期鉛上漲23美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-供應緊張，上周五歐美原油期貨彈逾1%；據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的最新報告指出，上周石油鑽機數量出現7周以來首次下降，該數據亦可為衡量未來產量的指標之一；此外部分國家天然氣和煤炭的短缺，連帶引發對石油產品的需求，激勵終場油價反彈；美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.26美元，漲幅1.5%，報83.76美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.92美元，漲幅1.1%，報85.53美元/桶。(王聖為整理)
4.航運指數-需求疑慮，上周五BDI指數大跌5.2%；隨著中國實施限電政策，市場擔憂鐵礦石的進口需求將趨弱，拖累海岬型船運價大減近6000美元，該BCI指數跌幅更創近9個月以來新高，終場波羅的海乾散貨BDI指數收黑；其中最新報價BDI指數下跌243點，收4410點，跌幅5.2%；BCI指數下跌713點，收6205點，跌幅10.3%；BPI指數上漲23點，收作4327點，漲幅0.5%；BSI指數下跌40點，收作3584點，跌幅1.1%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-需求趨緩，上周五亞洲天然橡膠期貨全面收低；受中國需求放緩，因能源雙控和經濟增長放緩的問題，以及上海倉庫橡膠庫存周增7.5%，引發大量賣壓，致上海期膠市場暴跌，進而打壓大阪橡膠隨之大幅修正；大阪OSE交易所指標3期貨跌3.2 %，報每公斤230.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌1.5%，報每公斤195美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌3.2%，收於每噸14750元人民幣。(鄧凱綺整理)
6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥上漲，受全球供應擔憂和美元走軟支撐，玉米跟隨小麥走高，但由於美國農民的油籽收成優於預期，大豆市場走低的壓力限制了漲幅，終場11月大豆跌3.5美分，報1220.5美分， 12月玉米漲5.75美分，報538美分，12月小麥漲14.75美分，報756美分。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-美元疲軟，推助上周五紐約棉花期貨止跌回升；受惠於美元疲軟提振，以及中國需求增加，據美國農業部週出口銷售報告顯示，棉花銷售較前一周大幅增長，並較前4周平均增長20%，帶動低接買盤進場，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨 漲2 %，報每磅108.26美分，3月棉花期貨漲2 %，收盤每磅106.19美分。(鄧凱綺整理)
8.記憶體現貨-上周五記憶體現貨市場報價持續走弱，需求動能較不連續，市場報價稍有回落，買家問價動作減少，觀望態度較顯濃厚，整體市場部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.57%，報3.812美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.53%，報2.615美元；快閃記憶體部份，市場動能疲弱，需求有所減少，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.28%，報價為2.457美元；32Gb MLC持平，報價為2.047美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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