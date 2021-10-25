22日上市公司總市值為51兆9,369.47億元，較前周五（15日）總市值增加3,281.79億元，周增幅為0.64％。康和投顧預期本周指數將在16,600-17,200點區間震盪，本周看好八題材類股，包含：網通股、電商股、導線架股、矽晶圓股、ABF股、二極體股、晶圓成熟製程股、矽智財股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內利多因素，包含：

1. 台灣九月份外銷訂單金額629億美元，年增率25.7％，為連續19個月正成長，成長力道意外擴大，強勁的訂單展望有望推升台股擁有更佳表現。

2. 台股近期展開反彈行情，電子成交比重回升至六成以上，資金聚焦權值類股與具備業績展望的電子族群，未來量能集中，較容易推升盤勢走強。

3. 五倍券發放後，加碼券也陸續抽籤並推出，近期國民消費提升，有利於台灣內需產業的發展。

(時報資訊)

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