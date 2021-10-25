台股今年初開盤迄22日共195個交易日，集中市場總成交值為79兆4,882.24億元，日均值為4,076.32億元，股票成交量週轉率為173.12％。群益證券本周看好六大題材類股，包含：電動車股、電池材料股、ABF載板股、創能股、原物料股、農糧股等，看本周台股指數區間為16,600-17,300點。
群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：
1.由於供應鏈與通膨壓力沉重，市場預期美國科技財報與展望可能導致多殺多，不過已公布財報的企業與其展望，對美國經濟復甦仍有信心，各大指數第4季仍續創新高，對已經修正3個月的台股指數是正面意義。
2.疫情降溫，繼山林海濱戴口罩規定鬆綁後，10月19日中央疫情指揮中心宣布戶外運動有條件免戴口罩；歐美在疫苗普及率提高後，將新冠肺炎視為流感化控制重症案例，染疫數字變化衝擊降低，除各國邊境管制政策不同外，生活社交活動持續恢復正常。
3.10月19日美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）近期轉弱，一度跌到93.50為9月28日以來最低。聯準會QE退場預期導致美元轉強，但其實各國的緊縮貨幣政策動作分歧，10月中旬美元多頭平倉增強，美元指數短線拉回，外資賣超台股的壓力降低。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：