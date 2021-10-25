【時報記者郭鴻慧台北報導】11月台指期今日開盤下跌65點，為16853點，金融期及電子期齊開低。
永豐期貨指出，台指期上週五上漲38點至16853點。價差方面，台指期逆價差縮至-35.74點，電子期逆價差縮至-2.78點，金融期逆價差縮至-1.9點。現貨部分，三大法人賣超0.18億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1666口至-7934口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1839口至-20002口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3208口至-9344口。
永豐期貨指出，整體來看，台股上檔仍有季線及萬七壓力，而近期成交量並未能有效放大，預期台股將持續震盪整理，短線、月線關卡為防守目標。
(時報資訊)
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