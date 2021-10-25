【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國就業和住房數據優於預期，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，美國進入2022年會保持較高通貨膨脹，聯邦準備理事會(FED)能開始升息，加上公債收益率上揚，上週五支撐美元走強，但日本政府數據顯示9月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期漲0.1%，為去年3月新型冠狀病毒(COVID-19)疫情初期以來首見，表明能源和材料成本上升正逐步推高通貨膨脹，而且隨著日本放寬COVID-19疫情限制措施，10月經季節調整au Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)初值升至53.0，服務業PMI初值亦經季節調整後升至50.7，為二十一個月來首次擴張，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於114.20高點。

隨後IHS Markit調查顯示美國10月綜合與服務業PMI初值分別升至57.3及58.2，但製造業PMI意外降至七個月最低59.2，並據美國財政部公布今年預算赤字為2.772兆美元，低於前一年的創紀錄赤字，9月聯邦預算赤字則降至去年1月以來最小620億美元，而且FED主席鮑威爾認為是時候縮減購買公債，但稱升息時機仍需耐心等待，推低美元兌日圓至113.39低點。預估今日美元兌日圓阻力於113.60-80，支撐於112.80-113.00。

2.EUR/US

上週五路透調查歐洲央行(ECB)預計2024年開始升息，但可能提前行動，並在即將違約及波及全球市場前幾天，中國恆大支付一筆美元債券利息，提振歐元和澳幣等風險貨幣，但澳洲央行(RBA)總裁洛威認為通貨膨脹率上升不會持續，除非導致工資可持續增長，RBA更提出購買10億澳幣公債捍衛其收益率目標，並據澳洲貿易部長稱，在澳洲取消與法國400億美元潛艇合同的憤怒情緒升溫下，歐盟第二次推遲潛在自由貿易協定的下一輪談判，而且大宗商品價格回落，壓抑澳幣和紐元，拖累歐元兌美元自1.1655高點走低。

隨著歐元區五年、五年遠期損益平衡通貨膨脹率漲至2.0528%，為七年來首度升破ECB的2%通貨膨脹目標，但IHS Markit的10月初值報告顯示，法國製造業與綜合PMI分別放緩至53.5及54.7，德國製造業與服務業PMI亦分別降至58.2及52.4，而且歐元區製造業PMI高於預期達58.5，但服務業與綜合PMI分別創六個月最低54.7及54.3，打擊歐元兌美元至1.1619低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1640-60，支撐於1.1570-90。

3.GBP/US

消費者研究公司GfK上週五調查顯示英國10月消費者信心指數為負17，創2月以來最低，但48%公眾預計未來十二個月通貨膨脹將上漲，創1985年1月記錄以來最高比例，而且英國央行(BOE)新任首席經濟學家皮爾表示，英國通貨膨脹可能超過5%，推升英鎊兌美元至1.3814高點。隨著英國10月CIPS/IHS Markit綜合PMI升至5月以來新高56.8，但9月零售銷售較前月意外跌0.2%，為連續第五個月下降，衝擊英鎊兌美元回落至低點1.3734。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3780-1.3800，支撐於1.3690-1.3710。

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