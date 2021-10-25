【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211022)
1.外資連續買超五日以上的股票：
中信金(2891) 宏達電(2498) 玉山金(2884) 中壽(2823) 台中銀(2812)
英業達(2356) 龍巖(5530) 聯發科(2454) 益登(3048) 光環(3234)
濱川(1569) 中環(2323) 合一(4743)
2.連續買超四日的股票：
台積電(2330) 誠美材(4960) 上詮(3363) 同致(3552) 友訊(2332)
禾昌(6158) 元太(8069) 光磊(2340)
3.連續買超三日的股票：
華碩(2357) 偉詮電(2436) 泰鼎-KY(4927) 譜瑞-KY(4966) 擎亞(8096)
台表科(6278) 律勝(3354) 福華(8085) 晶采(8049)
4.連續買超二日的股票：
鴻海(2317) 網家(8044) 東捷(8064) 由田(3455) 泰豐(2102)
金居(8358) 中天(4128) 如興(4414) 中美實(4702) 台新金(2887)
精華(1565) 旺宏(2337) 味全(1201) 大聯大(3702) 四維航(5608)
力麒(5512) 欣銓(3264) 昇達科(3491) 華東(8110) 浩鼎(4174)
松瑞藥(4167) 美而快(5321) 台燿(6274) 精星(8183) 嘉聯益(6153)
久元(6261) 優群(3217) 致振(3466) 雙鴻(3324) 元山(6275)
台嘉碩(3221) 安碁(6174) 禾瑞亞(3556) 安集(6477) 富采(3714)
聚和(6509)
5.轉賣為買的股票：
中華電(2412) 晶宏(3141) 宜特(3289) 統振(6170) 揚明光(3504)
上曜(1316) 漢磊(3707) 振曜(6143) 創惟(6104) 建漢(3062)
廣達(2382) 技嘉(2376) 微星(2377) 凌陽(2401) 矽格(6257)
貿聯-KY(3665) 景碩(3189) 茂迪(6244) 中美晶(5483) 嘉晶(3016)
聯合再生(3576) 原相(3227) 義隆(2458) 智原(3035) 新唐(4919)
南亞科(2408) 威剛(3260) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 精材(3374)
矽統(2363) 燦坤(2430) 環球晶(6488) 龍燈-KY(4141) 至上(8112)
同欣電(6271) 華泰(2329) 金像電(2368) 華通(2313) 中探針(6217)
信音(6126) 一詮(2486) 均豪(5443) 旺矽(6223) 全新(2455)
光洋科(1785) 廣宇(2328) 先進光(3362) 華晶科(3059) 華容(5328)
九豪(6127) 佳邦(6284) 鴻準(2354) 晶技(3042) 普誠(6129)
加百裕(3323) 系統電(5309) 晶焱(6411) 家登(3680) 長科*(6548)
驊訊(6237) 閎康(3587)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 中壽(2823) 台新金(2887)
電子股：
奇鋐(3017) 旺宏(2337) 英業達(2356) 元太(8069) 凌陽(2401)
新唐(4919) 台積電(2330) 嘉晶(3016) 矽統(2363) 宏達電(2498)
南亞科(2408) 泰鼎-KY(4927) 華通(2313) 偉詮電(2436) 智原(3035)
昇貿(3305)
傳產股：
上曜(1316)
(時報資訊)
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