【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國時間24日，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克推文指出，由於在最後測試時發現問題，故決定將延後推出新的全自駕軟體10.3版本。
馬斯克表示，由於10.3版本還有一些程式邏輯的問題未能完全解決，所以暫時還得先使用10.2的。馬斯克補充，這一點都不意外，因為是Beta測試版軟體，不可能一下子就通過所有硬體的內部品保，所以才要公開測試。
22日，特斯拉曾興奮地向自己車主宣布，新的自駕輔助系統將有多項優化改良。而隔一天在23日，馬斯克就說可能要順延一天推出。
然後在24日，馬斯克又推文，因為品保發現最新10.3版的，在車輛左轉時迴歸測試有些問題，所以正在處理中或許隔天會發布。
但美國時間24日時，無論在馬斯克在社交媒體平台，或者是特斯拉官網上，都沒有看到最新自駕軟體何時還會再公布消息。
(時報資訊)
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