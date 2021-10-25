【時報-台北電】個股重大訊息：

1.可成（2474）：庫藏股執行率逾44％。

2.原相（3227）：滑鼠晶片大賣，全年營運攻頂。

3.國巨（2327）：被動元件後市看法不一，外資目標價分歧。

4.瑞昱（2379）：網通IC缺貨，營運旺到明年。

5.東生華（8432）：新藥專利勝訴，下月領藥證。

　6.台積電（2330）：外資降評英特爾，浮現三重隱憂。

7.台塑化（6505）：油價催動，10月賺翻倍。（編輯整理：廖小蕎）

(時報資訊)

#原相 #台塑化 #滑鼠 #庫藏股執行率

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀