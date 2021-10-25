小編今天(25日)精選5件不可不知的國內外財經大事。美系半導體產業明星分析師指出，英特爾營收不如預期、PC需求消退，乃至市占被超微（AMD）瓜分，市場皆早有預期，股價下跌主因在於資本支出大舉提高，壓抑中長期毛利率表現。對應至競爭對手台積電，市場浮現三層疑慮：一、英特爾積極投入資本支出，再與台積電激烈爭鬥；二、英特爾衝刺自身先進製程，未來CPU委由台積電代工機率下降，就算委外製造，比重也可能降低；三、英特爾資本支出大手筆，要擴產就得搶設備，如此不利台積電向設備商壓低價格。

【1】外資降評英特爾 台積屏息

全球半導體巨擘英特爾財報失色，尤其資本支出大增，對未來兩、三年毛利率預期僅51～53％，瑞穗、摩根士丹利、瑞銀三外資齊降評，導致股價單日重挫近12％，晶圓代工龍頭台積電受英特爾影響，浮現三重隱憂，ADR開高走低、終場下挫1.77％，兩大晶圓代工巨頭股價同失色。

【2】晶圓代工價 明年全漲

雖電子產品供應鏈中的晶片長短料問題，造成出貨延宕及終端需求降溫，但晶圓代工產能供不應求情況將延續到2022年，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，原本抱持觀望態度的聯電、力積電、世界先進等，近期已陸續通知客戶將在2022年第一季再度調漲晶圓代工價格逾10％幅度，而且上半年產能已全部賣光，訂單能見度看到下半年。

【3】面板廠稼動率 滑破90％ 15個月以來首見

根據CINNO Research面板廠投產調研數據顯示，2021年9月大陸LCD面板廠平均稼動率為88.3％，相比8月份下降6.2％，這也是15個月以來，稼動率首次滑落到90％以下。其中又以京東方減產幅度最大、平均稼動率降至83％，其他面板廠維持在90％上下的水準。

【4】油價催動 台塑化10月賺翻倍

各國經濟陸續解封，加上氣候趨冷，催化油價漲勢延續；布蘭特原油10月來每桶價格彈升近10美元，不僅為台塑化增添豐厚庫存、在途原料利益，煉油價差更展現大幅躍進力道，汽、柴油及航空燃油全面站上二位數水準，煉油價差重回疫前水準。

【5】日圓貶15年新低 國人湧換匯潮

日圓匯率創下近15年來新低，讓國人掀起日圓現鈔結匯熱潮，據指出，台灣銀行22日日圓現鈔已不夠提領，現在總行已趕忙向國外調貨，最快25日下午可再補足日圓現鈔庫存。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意