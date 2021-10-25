【時報-台北電】通膨居高不下，Fed主席示意縮減購債時機已到，另Intel因財報利空大跌拖累科技股，美股分歧，漲跌幅介於-1.22%至+0.21%，台積電ADR下跌-1.77%，台指期夜盤下跌87點(-0.52%)。

短線看法：盤面資金開始流向電子類股，目前已經連續四日，電子族群的成交比重都超過6成，上次出現類似跡象時，台股來到17633的波段高點，以此來看，只要電子維持熱度，大盤還有再度上攻的機會，惟須留意萬七之上面臨季線及半年線反壓。綜合研判，指數走勢轉趨震盪，短線宜採逢回佈局。短線區間觀察16750-17200點，短線操作建議聚焦外資投信同買的個股。

中期論點：台股上週大致上16700-17000點的狹幅區間內呈現持穩震盪，波動程度相較先前平淡。近期除了市場聚焦美、台財報/產業展望及Fed風向等議題外，上週傳出拜習會可能11月以視訊方式舉行，預期相關訊息將左右近日盤勢的發展。就月底前的行情而言，台股雖有再攻萬七關卡的機會，惟考量17100點附近有季線及半年線橫亙，若無量能配合恐仍難攻克，因此預期台股暫在10/15紅K上緣至半年線之間維持區間震盪格局的可能性較大。(國票投顧提供)

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