時報-CSCE期貨價

項目 10/22 10/21 漲跌

12月咖啡(美分/磅) 199.85 203.30 -3.45

12月可可(美元/噸) 2583.00 2555.00 +28.00

3月11號精糖(美分/磅) 19.08 18.94 +0.14

(倪淑茹)(商品行情網)

(時報資訊)

#精糖

重要商品行情

（更新：2021/10/25）
紐約近月天然氣
5.280 +0.16
紐約近月黃金
1796.3 +14.40
日本近月RSS3橡膠
221.00 -3.90
紐約近月輕質原油
83.76 +1.26
BDI綜合指數
4410 -243.00
芝加哥近月黃豆
1220.5 -3.50
芝加哥近月玉米
538 +5.75
紐約近月棉花
108.26 +2.12
倫敦三個月期鎳
19739.00 -191.00
倫敦近月布蘭特
85.53 +0.92
倫敦三個月期銅
9704.00 -127.50
紐約近月RBOB汽油
2.4821 +0.00

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