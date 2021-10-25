【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)10/22收237.68，上漲1.08。 (商品行情網)

(時報資訊)

#全球商品指數 #商品指數 #CRB

重要商品行情

（更新：2021/10/25）
紐約近月天然氣
5.280 +0.16
紐約近月黃金
1796.3 +14.40
日本近月RSS3橡膠
221.00 -3.90
紐約近月輕質原油
83.76 +1.26
BDI綜合指數
4410 -243.00
芝加哥近月黃豆
1220.5 -3.50
芝加哥近月玉米
538 +5.75
紐約近月棉花
108.26 +2.12
倫敦三個月期鎳
19739.00 -191.00
倫敦近月布蘭特
85.53 +0.92
倫敦三個月期銅
9704.00 -127.50
紐約近月RBOB汽油
2.4821 +0.00

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