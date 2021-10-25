【時報-倫敦22日電】10/22倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/22 10/21 漲跌

錫 37350.00 37250.00 +100.00

鎳 19739.00 19930.00 -191.00

鋅 3447.50 3429.50 +18.00

鋁 2868.00 2910.50 -42.50

銅 9704.00 9831.50 -127.50

鉛 2423.00 2400.00 +23.00

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/25）
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1220.5 -3.50
芝加哥近月玉米
538 +5.75
紐約近月棉花
108.26 +2.12
倫敦三個月期鎳
19739.00 -191.00
倫敦近月布蘭特
85.53 +0.92
倫敦三個月期銅
9704.00 -127.50
紐約近月RBOB汽油
2.4821 +0.00

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