【時報-台北電】英特爾、Snap財報利空拖累科技股，加上Fed主席表示是時候啟動縮減購債，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.22%~0.21%。其中，科技股表現相對疲弱，特斯拉收再創新高；台積電、聯電、日月光ADR下跌皆超過1%。
上周五台股早盤小幅跳高開出，但盤中市場追價意願低落，指數在缺乏資金動能下，壓回平盤附近震盪，終場以下跌0.77點的16,887.74點作收，成交量2,835.57億元。三大法人合計賣超0.18億元：外資賣超9.02億元、投信買超6.39億元、自營商買超2.45億元。
指數量縮價平，收十字線，市場追價意願薄弱，持續在月線與季線間震盪，上方長期均線蓋頭反壓沉重。上周五KD持續上揚，但開口持續縮小。
上周指數進入反彈，盤中更有意挑戰17,000點，但在追價買盤不足下，周線收小紅十字線。本周美國將進入財報周，且國內重量級電子公司聯電、友達也將召開法說，須留意對第四季景氣看法。短線操作可留意IC設計、電動車電池、低軌衛星、汽車零組件、載板、元宇宙等。(日盛投顧提供)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：