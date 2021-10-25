【時報-台北電】英特爾、Snap財報利空拖累科技股，加上Fed主席表示是時候啟動縮減購債，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.22%~0.21%。其中，科技股表現相對疲弱，特斯拉收再創新高；台積電、聯電、日月光ADR下跌皆超過1%。

上周五台股早盤小幅跳高開出，但盤中市場追價意願低落，指數在缺乏資金動能下，壓回平盤附近震盪，終場以下跌0.77點的16,887.74點作收，成交量2,835.57億元。三大法人合計賣超0.18億元：外資賣超9.02億元、投信買超6.39億元、自營商買超2.45億元。

指數量縮價平，收十字線，市場追價意願薄弱，持續在月線與季線間震盪，上方長期均線蓋頭反壓沉重。上周五KD持續上揚，但開口持續縮小。

上周指數進入反彈，盤中更有意挑戰17,000點，但在追價買盤不足下，周線收小紅十字線。本周美國將進入財報周，且國內重量級電子公司聯電、友達也將召開法說，須留意對第四季景氣看法。短線操作可留意IC設計、電動車電池、低軌衛星、汽車零組件、載板、元宇宙等。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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