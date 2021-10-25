【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心第10屆第4次董事、監察人聯席會議，會中通過「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」規章修正案。

櫃買中心表示，此次通過「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」規章修正案，主要是增訂開放華僑及外國人與槓桿交易商從事槓桿保證金契約交易相關規範。

(時報資訊)

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