【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.雖電子產品供應鏈中的晶片長短料問題，造成出貨延宕及終端需求降溫，但晶圓代工產能供不應求情況將延續到2022年，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，原本抱持觀望態度的聯電、力積電、世界先進等，近期已陸續通知客戶將在2022年第一季再度調漲晶圓代工價格逾10％幅度，而且上半年產能已全部賣光，訂單能見度看到下半年。

2.宜蘭24日下午1時11分、12分連兩起地震，規模6.5及5.4。氣象局表示，規模6.5是這個地區約1973年來隱沒帶最大地震。北捷、高鐵、台鐵一度停駛檢修軌道，雙北及竹科震度均達四級，但台電三座核電廠安全無虞正常運轉，台積電、聯電、世界先進、群創等均依標準作業程序進行疏散確保安全，生產及營運未受影響。

3.近日來國際鎳原料價格每公噸漲破2萬美元大關，創七年半來新高，且印尼青山集團10月熱軋不銹鋼外銷報價每公噸大漲100多美元，加上大陸鋼廠環保限產、供給吃緊，市場預期燁聯、唐榮將於25日前開出的11月內外銷不銹鋼盤價看漲，每公噸有調漲3,000～4,000元的空間。

4.日圓匯率創下近15年來新低，讓國人掀起日圓現鈔結匯熱潮，據指出，台灣銀行22日日圓現鈔已不夠提領，現在總行已趕忙向國外調貨，最快25日下午可再補足日圓現鈔庫存。

5.全球半導體巨擘英特爾財報失色，尤其資本支出大增，對未來兩、三年毛利率預期僅51～53％，瑞穗、摩根士丹利、瑞銀三外資齊降評，導致股價單日重挫近12％，晶圓代工龍頭台積電受英特爾影響，浮現三重隱憂，ADR開高走低、終場下挫1.77％，兩大晶圓代工巨頭股價同失色。

6.面板法說周本周登場，26日由中光電打頭陣，接下來由LGD、友達、TPK-KY宸鴻接連登場。面板產業第三季市況急轉直下，在7月份面板價格反轉之後，8月下旬電視面板價格暴跌，並且在9月、10月寫下單月最大跌幅。雖然第三季面板廠獲利無虞，不過隨著價格下探現金成本，市場對於第四季乃至明年第一季價格走勢、以及面板廠減產動態相當關注。

7.根據CINNO Research面板廠投產調研數據顯示，2021年9月大陸LCD面板廠平均稼動率為88.3％，相比8月份下降6.2％，這也是15個月以來，稼動率首次滑落到90％以下。其中又以京東方減產幅度最大、平均稼動率降至83％，其他面板廠維持在90％上下的水準。

8.因應新冠肺炎疫情，立法院經濟委員會25日將審查「公司法」第172條之2修正草案，朝野五版本均主張開放公開發行公司可以視訊方式召開股東會，提供股東會多元參與方式，朝野立委具高度共識，可望先通過初審，力拚本會期三讀通過。惟受矚的是，未來涉及董監改選或經營權之爭的當次的股東會，金管會很可能排除適用採視訊方式，以免引發更大爭議。

9.5G、電動車商機持續興起，國際IDM大廠在當前產能供給吃緊的同時，更產能大幅轉向中高壓金氧半場效電晶體（MOSFET）市場，使中低壓MOSFET持續面臨短缺，供應鏈預期，當前中低壓MOSFET狀況將可望延續到2022年。

10.儘管供應鏈缺料及國際海運缺櫃、塞港等不利因素衝擊，品牌廠宏碁今年以來顯示器業務維穩增長力道向上，預期全年出貨雙位數年增的目標將可達陣外，看好目前供需缺口仍超過兩成，同時混合式工作／學習的生活將成常態，宏碁亦對明年設下積極的雙位數續增高標。

11.台灣自行車產業此時正面臨一好球、三壞球的挑戰！好球是，疫後迎來史上最大的訂單潮，整車廠與零件廠訂單爆滿，今年營收與獲利續創新高可期；惟訂單滿手的背後，卻得面對三壞球，包括原物料價格飆漲、供應鏈海外廠生產不順，缺料問題惡化，以及船運不順、缺櫃造成的出貨遞延潮，導致自行車成品、半成品、原物料塞滿倉庫，庫存飆新高。

(時報資訊)