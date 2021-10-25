【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以27.902元兌一美元收市，升值1分，成交值為7.45億美元。
2.集中市場22日融資增為2485.02億元，融券減為581200張。
3.集中市場22日自營商買超2.45億元，投信買超4.66億元，外資賣超9.02億元。
4.各國經濟陸續解封，加上氣候趨冷，催化油價漲勢延續；布蘭特原油10月來每桶價格彈升近10美元，不僅為台塑化增添豐厚庫存、在途原料利益，煉油價差更展現大幅躍進力道，汽、柴油及航空燃油全面站上二位數水準，煉油價差重回疫前水準。
分析師表示，雖台塑化目前石化上游收益尚未回升到疫前水準，但煉油事業收益動能大增，推估10月整體獲利可望比8、9月獲利低檔，明顯翻倍，回到過往單月獲利50～70億元的穩健狀態，已達第三季稅前盈餘124億元的40～50％，適時遞補今年共用事業（發電、蒸汽等）因煤價飆漲受挫的獲利空缺。
5.每到下半年傳統旺季來臨，消費性電子新品競出，帶動PCB需求同步升溫，尤其近年產品規格不斷升級，HDI製程採用增加，HDI產能一直維持供不應求，展望後續，儘管長短料、疫情等不確定因素仍在，但業者普遍看好客戶需求依舊強勁，對於第四季營運不看淡。
法人表示，目前正值美系手機大廠的新品拉貨旺季，今年來推出的產品包括手機、筆電、平板等，均有用上HDI架構，相關供應商如臻鼎-KY、華通、欣興、台光電受惠。另外，隨著越來越多非手機產品也用上HDI，如產品布局多元的健鼎、汽車板比重較大的定穎，也在此趨勢中受惠。
6.晶圓代工產能吃緊，加上5G、WiFi 6需求持續擴增，讓乙太網路控制IC及WiFi晶片供給一路短缺，就連英特爾（Intel）也在法說會中提出當前狀況。法人預期，網通IC設計廠瑞昱將可望持續搭上WiFi、乙太網路控制IC缺貨漲價商機，營運一路旺到2022年。
7.IC設計廠原相2021年在遠距商機帶動下，使滑鼠晶片出貨動能暢旺，預期2021年全年業績將有望繳出雙位數成長的歷史新高表現。法人更看好，在美系、陸系等客戶下單動能續強，使安防、光學追蹤感測器及車用等產品出貨表現將更加強勁，可望推動2022年營運再創高峰。
8.台灣光罩受惠於晶圓代工廠擴大8吋及12吋成熟製程晶圓光罩委外代工，加上IC設計廠因為尋求多個晶圓代工廠產能支援而需要多開晶圓光罩，推升台灣光罩9月營收5.57億元，第三季營收16.10億元，同創歷史新高。
9.LME銅價去年底開始醞釀漲勢，今年上半年持續飆高，儘管第三季呈現回檔，但銅箔供不應求，助漲加工費，讓PCB銅箔廠前三季營收大幅成長。法人表示，近期因全球能源問題未解，LME銅價又回升至破萬美元關卡，而正值傳統旺季，供不應求有望推動後續銅箔加工費再次上漲，預期將有利於PCB銅箔相關業者營運維持不淡。
10.通膨隱憂，萬物皆漲，有土地資產、營運又成長的族群，可望成為市場震盪下攻守兼備的標的；市場指出，遠東新、南紡、國產建材實業因手中近期有土地進行開發，且今年業績有顯著成長，應會是因應通膨亂流中，穩定的投資標的。
(時報資訊)
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