【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.綠債熱潮下，藍色債券也瘋搶。全球最大貨櫃船船東Seaspan今年稍早透過發行「藍色債券」（blue bond）的方式募得7.5億美元。該公司承諾將資金用於建造更環保的船隻，希望降低碳排量與減少海洋污染，此舉獲得投資人熱烈響應。而這也顯示出，永續投資蔚為熱潮，如今更延伸至海洋領域。
2.紐約房市回神，公寓銷量躍增。紐約客掀起買房興趣，外地人遷入，加上投資客不受疫情影響看好長線投資，美國首善之區紐約市的房市強勢復甦，公寓尤其特別搶手，銷售量躍增。
3.投資人通膨預期，攀十年高峰。通膨壓力恐持續升高再添佐證！衡量投資人通膨預期的重要指標─10年期損益兩平通膨率（10-year breakeven rate），近幾周來不斷攀升，觸及近十年新高。
4.美經銷商無車可賣，7萬職位恐永久消失。美國因晶片大缺貨導致新車供應不足，連帶中古車價格也持續上漲，在車市成為賣方市場下，經銷商不用再像過去跟客戶討價還價，並愈來愈依賴線上諮詢提供服務，讓經銷商不再需要雇用太多員工來因應，外界估計經銷商有7萬個職位永久消失。
(時報資訊)
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