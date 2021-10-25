【時報-台北電】台指期上週五上漲38點至16853點。價差方面，台指期逆價差縮至-35.74點，電子期逆價差縮至-2.78點，金融期逆價差縮至-1.9點。現貨部分，三大法人賣超0.18億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1666口至-7934口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1839口至-20002口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3208口至-9344口。
上週四美股IBM、SNAP公布Q3財報結果遜於預期，拖累道瓊下跌0.02%，為美股四大指數唯一收黑，而特斯拉公布財報，第三季營收、獲利同創新高，標普500連7紅，上漲0.27%，那指上漲0.62%、費半上漲1.12%。台股上週五開盤後於平盤上下震盪，盤中一度失守5日線，所幸尾盤在半導體撐盤下，指數小跌0.77點，收16888.74點。權值股來看，台積電終場重新站上600元，聯電與聯發科也在買盤持續進駐下收紅，分別收58.3、926元，而宏達電因搭上元宇宙題材發酵，股價飆漲8.8%，塑膠類股上週五遭空方狙擊，台塑四寶齊收黑，航運族群為盤面弱勢，貨櫃三雄跌幅皆超過3%。整體來看，台股上檔仍有季線及萬七壓力，而近期成交量並未能有效放大，預期台股將持續震盪整理，短線、月線關卡為防守目標。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09降至1.05。VIX指數上漲0.29至19.17。整體選擇權籌碼面持續偏空。(永豐期貨提供)
(時報資訊)
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