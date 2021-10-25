【時報-台北電】上周四標普500指數連七日上漲並創新高，特斯拉、微軟、惠普電腦帶領大盤衝高，但道瓊受IBM拖累微跌，成為四大指數唯一收黑者。英特爾盤後公布第3季財報，銷售額不如分析師預期，盤後股價下跌8%以上，壓抑上周五台股走勢。

　上周五加權指數開高後在平盤附近震盪，終場小跌0.77點，收在16888.74點。三大類股漲跌互見，電子上漲0.64%，金融與傳產分別下跌0.34%與1.33%。次族群部分，上市貿易百貨類股指數較為強勢，上漲1.29%，政府五倍券政策激勵及進入第四季傳統採購旺季，民生消費類股近期有表現空間；玻璃陶瓷類股較為弱勢，下跌4.2%。

期權於10月20日結算後，台股走勢震盪整理，短線較無明顯趨勢，觀察後續美股財報的表現，作為台股後續的操作依據，短線以區間操作為主。

　籌碼面部分，外資現貨賣超9億，期貨淨空單增加1839口至20002口，十大交易人與特定法人合計賣出3875口。周選支撐與壓力區落在16400至17200之間，P/C Ratio降至1.05，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)

(時報資訊)

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