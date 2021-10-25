【時報-台北電】上周四標普500指數連七日上漲並創新高，特斯拉、微軟、惠普電腦帶領大盤衝高，但道瓊受IBM拖累微跌，成為四大指數唯一收黑者。英特爾盤後公布第3季財報，銷售額不如分析師預期，盤後股價下跌8%以上，壓抑上周五台股走勢。
上周五加權指數開高後在平盤附近震盪，終場小跌0.77點，收在16888.74點。三大類股漲跌互見，電子上漲0.64%，金融與傳產分別下跌0.34%與1.33%。次族群部分，上市貿易百貨類股指數較為強勢，上漲1.29%，政府五倍券政策激勵及進入第四季傳統採購旺季，民生消費類股近期有表現空間；玻璃陶瓷類股較為弱勢，下跌4.2%。
期權於10月20日結算後，台股走勢震盪整理，短線較無明顯趨勢，觀察後續美股財報的表現，作為台股後續的操作依據，短線以區間操作為主。
籌碼面部分，外資現貨賣超9億，期貨淨空單增加1839口至20002口，十大交易人與特定法人合計賣出3875口。周選支撐與壓力區落在16400至17200之間，P/C Ratio降至1.05，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：