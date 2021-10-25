台積電死對頭英特爾財報遜於市場預期，利空消息拖累周五（22日）股價重挫逾11%，來到49.46 美元，台積電ADR則收在114.23美元，把英特爾狠甩在後頭。財信傳媒董事長謝金河表示，還記得五年前，英特爾揚言打垮台積電，當時張忠謀冷回一句話：「英特爾想把腳伸進水池，但相信水是冰的！」如今重新回味，他讚嘆張忠謀「果然薑是老的辣」。
謝金河在臉書發文指出，一心想要把台積電拉下來的死對頭英特爾，在財報預期不理想，獲利前景比預期遜色的衝擊下，英特爾股價重挫6.54美元，跌幅11.68%，單日市值蒸發260億美元，看起來這個利空對台灣的半導體產業也會帶來巨大壓力。
謝金河說， 2016年10月22日他在臉書的文章寫道，「台積電將超越英特爾」。這一天，TSMC（台積電ADR）股價31.08美元，市值1618.5億美元，英特爾是35.11美元，市值1662.94億美元。在這個時間點之前，英特爾是半導體產業老大，而且，市值差距很大，到了2016年10月，TSMC追上來，從此英特爾再也沒有追上台積電，現在台積電市值5924.09億美元，英特爾只剩2006.59億美元；本來兩家公司市值，五年前旗鼓相當，如今英特爾只剩下台積電的三分之一，這是非常巨大的變化。
英特爾市值不僅輸給台積電，也與另兩大競爭對手超微與輝達的差距一拉進、一落後。謝金河提到，如果把2016年10月22日當基準，這一天，超微（AMD）的股價6.51美元，市值79.36億美元，這五年，超微從最低2.6美元漲到122.49億美元，市值1453.36億美元，五年前市值只有31.5億美元的超微半導體，在蘇姿丰的治理下，已大大縮小與英特爾的差距。
他認為，更神勇的是黃仁勳的輝達（Nvidia），2016年10月22日這天，輝達股價67.54美元，市值468.56億美元，這一年，輝達股價最低只有34.4美元，今年1股拆4股，分拆前，股價一度大漲至835美元，現在1拆4，股價227.26美元，市值5681.49億美元，一家輝達市值比英特爾多3600億美元，五年的巨大變化，令人難以想像。
英特爾今年3月宣布啟動IDM 2.0戰略計畫，不僅持續推進先進製程技術，並再度重返晶圓代工事業，為半導體業界投下震撼彈，但外界並不看好，認為根本無法跟台積電競爭。
謝金河指出，五年前，英特爾揚言打垮台積電，當時張忠謀冷回一句話：「英特爾想把腳伸進水池，但相信水是冰的！」這句話重新回味，果然薑是老的辣！他最後強調，今年英特爾換上新執行長基辛格（Pat Gelsinger），儘管一連串的動作很大，但英特爾市值仍持續往下掉，這不是好現象。
(時報資訊)
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