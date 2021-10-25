中央銀行重申「國內物價穩定」，何時啟動升息備受關注。星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，除物價，央行顯然更在意就業和整體經濟的均衡復甦，若失業率能提前回到疫情前水準，不排除明年第2季就升息。

主計總處22日發布就業統計指出，隨著疫情趨緩，商業活動恢復，9月就業人數續增，失業率更降至3.96％，這是自5月三級警戒以來，首度降至4％以下，但仍為近5年同月最高，顯示勞動市場雖改善，但還沒回到疫情前水準。

馬鐵英表示，原本星展預期，央行要到明年第4季才會升息，原因是央行希望看到就業和整體經濟有比較均衡的復甦，才會升息，但如國內疫情控制持續良好，消費復甦也維持目前的步調，當失業率在明年上半年，提前回到疫情前的水準，就有可能早些升息。

馬鐵英認為，第2季或第3季，都可能是央行提前升息的時間點，然在啟動升息循環前，央行會「量先價行」，也就是透過加發存單等方式，收回更多爛頭寸，來收緊市場資金，有點像美國QE逐步退場，營造升息環境。

截至目前為止，包括俄羅斯、韓國、巴西、新加坡、紐西蘭等國家，已提前邁出升息腳步。以南韓為例，7月CPI年增率達2.6％，連4個月高出央行目標，不得不在8月底扣下升息的扳機，是南韓近3年來首次升息。

至於金價前景，學者專家看法分歧，隨著國際油價飆漲，全球供應鏈亂了套，在避險買盤簇擁下，國際金價來到每盎司1793美元；外商預估，金價明年第1季至第2季之間，可望重返2000美元大關。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，當所有原物料都飆漲，黃金是最好抗通膨的避險工具之一，有利於推升金價，不過，金價已處於高檔，看法較外銀保守，推估明年第1季1900美元為合理價位。

(時報資訊)