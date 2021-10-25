萬物齊漲點燃通膨烈火，中央銀行罕見在臉書貼文指出，近月多項重要民生物資CPI年增率雖走高，但這並不屬物價「普遍」、「持續」、「顯著上漲」的通膨現象，且主要機構皆預測今年CPI不至於超過2％，加上油電價格平穩機制適時啟動，有助降低通膨預期，強調國內物價仍屬穩定。

主計長朱澤民說「一碗蚵仔麵線20元」引發熱議，也讓通膨問題白熱化。據主計總處最新統計，9月CPI年增率達2.63％，創8年半以來新高，17項重要民生物資CPI高達3.31％，其中豬肉漲幅7.75％，創下79個月來新高。

17民生物資走高 豬肉漲最多

雖有專家認為台灣有輸入性通膨問題，且恐延續到明年。惟按照主計總處說法，目前國內沒有通貨膨脹的狀況，但「壓力有比較大一點」，不過因包括沙拉油原料的黃豆價格連續多月下跌，豬肉、雞肉漲幅未再擴大，價格慢慢回穩，研判高點已過，10月物價漲幅就會收斂。

央行則持相同看法，只有部分商品價格短暫上漲，這不是所謂的通膨。首先，通膨要符合一般性物價（如CPI）「普遍」、「持續」與「顯著上漲」等特點，民眾對物價下跌較無感受，對物價上漲的感受較深，其次今年通膨率高，與去年物價下跌致比較基期較低有關。

油電水價平穩 降低通膨預期

央行解釋，若以近3年平均（2019~今年9月平均）通膨率而言，則仍低於1％，相當溫和，主要機構預測台灣今年CPI不至於超過2％，且明年將回降，通膨預期在2％以下，意思就是，國內通膨率應無持續走升之虞。

央行指出，17項重要民生物資CPI年增率雖呈走高，但占CPI權數不大，影響相對有限。而油料費、運輸費及蔬菜價格上漲較多，是受短期因素影響，如菜價與豪雨成災有關。

最後央行表示，台灣長期以來通膨率維持低且穩定的結構性因素仍在，如全球化與自動化等因素導致供給面成本下降、公共費率（水、電費）平穩、貨幣政策透明度高，及沒有政府債務貨幣化問題，短期均未見鬆動。

央行指出，行政院成立的跨部會「穩定物價小組」，除關注個別商品價格上漲是否有連鎖帶動的效應，今年電價不調整，及油電價格平穩機制適時啟動，均有於助降低通膨預期自我實現之可能性，可達穩定物價效果。

(時報資訊)