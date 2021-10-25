根據台灣失智症協會的調查推估，台灣65歲以上長者罹患失智症（認知障礙症）超過30萬人，約每12位長者就有一位是失智症。KPMG健康照護產業服務團隊共同主持人蘇嘉瑞指出，面對老後生活與被照顧，都希望能夠「經濟自立」和「決定自主」。

蘇嘉瑞分析，人的老化是一個連續性變化，是從神智清楚到意識耗弱，最後到失智失能，被照顧者總是希望能夠被有尊嚴的照護。能不能在意識清醒時就先安排好失智失能後的照顧方式呢？擁有醫師、律師資格的蘇嘉瑞以他在醫療現場經驗說明，對自己未來的照顧方式，也可以採醫院「預立醫療」的概念，在我們意識清醒時即「預立監護」。

所謂預先「意定監護」即是在我們意識清醒時，就以契約公證的方式委託一位我們信任的人擔任監護人，把未來期望照護的方式進行安排，若讓「意定監護」結合「安養信託」和「預立醫療決定」，三者結合起來就可以讓我們於失能失智後，結合意定監護人與信託監察人，無論在資金運用或照護方式，都能夠做到經濟自立和決定自主。

被照顧者希望能「經濟自立」，但在華人「有土斯有財」觀念下，常常老後有不動產卻不能動用，又想留遺產給子女，導致多年來政府推動「以房養老」政策，使用率不高。蘇嘉瑞認為這是資產在情感定位的問題，他說，不動產到底是「長者的資產」還是「子女的遺產」，在目前社會裡，某些長輩們還是希望房子要留給子女，子女內心也認為父母的房子應該會留給自己。

蘇嘉瑞分析，在兩代人這樣的觀念下，「以房養老」是採反向抵押的所有權移轉方式，不管長者、子女或信託業者，可能會認為比較複雜，若改採「留房養老」或收租代管機制，也就是僅把收益權用來做一個信託標的，這時，房子是長者資產也是子女未來的遺產，把所有權變換成收益權的信託機制，也許是現代社會比較能接受的觀念。

此外，長照業者也可以透過整合型信託方式，將安養費用、銀行融資、照護機制三方進行異業創新整合，創造給長者最好的照護機制。

(時報資訊)