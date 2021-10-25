根據台灣失智症協會的調查推估，台灣65歲以上長者罹患失智症（認知障礙症）超過30萬人，約每12位長者就有一位是失智症。KPMG健康照護產業服務團隊共同主持人蘇嘉瑞指出，面對老後生活與被照顧，都希望能夠「經濟自立」和「決定自主」。
蘇嘉瑞分析，人的老化是一個連續性變化，是從神智清楚到意識耗弱，最後到失智失能，被照顧者總是希望能夠被有尊嚴的照護。能不能在意識清醒時就先安排好失智失能後的照顧方式呢？擁有醫師、律師資格的蘇嘉瑞以他在醫療現場經驗說明，對自己未來的照顧方式，也可以採醫院「預立醫療」的概念，在我們意識清醒時即「預立監護」。
所謂預先「意定監護」即是在我們意識清醒時，就以契約公證的方式委託一位我們信任的人擔任監護人，把未來期望照護的方式進行安排，若讓「意定監護」結合「安養信託」和「預立醫療決定」，三者結合起來就可以讓我們於失能失智後，結合意定監護人與信託監察人，無論在資金運用或照護方式，都能夠做到經濟自立和決定自主。
被照顧者希望能「經濟自立」，但在華人「有土斯有財」觀念下，常常老後有不動產卻不能動用，又想留遺產給子女，導致多年來政府推動「以房養老」政策，使用率不高。蘇嘉瑞認為這是資產在情感定位的問題，他說，不動產到底是「長者的資產」還是「子女的遺產」，在目前社會裡，某些長輩們還是希望房子要留給子女，子女內心也認為父母的房子應該會留給自己。
蘇嘉瑞分析，在兩代人這樣的觀念下，「以房養老」是採反向抵押的所有權移轉方式，不管長者、子女或信託業者，可能會認為比較複雜，若改採「留房養老」或收租代管機制，也就是僅把收益權用來做一個信託標的，這時，房子是長者資產也是子女未來的遺產，把所有權變換成收益權的信託機制，也許是現代社會比較能接受的觀念。
此外，長照業者也可以透過整合型信託方式，將安養費用、銀行融資、照護機制三方進行異業創新整合，創造給長者最好的照護機制。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：