10月台股ETF除息引爆投資人搶購除息ETF熱潮與溢價情形，除息後隨溢價收斂，加上台股反彈至17,000點關卡遇壓力區，使得近日除息的台股ETF暫時呈現貼息，永豐投信提醒投資人，季配息ETF具備較快填息優勢，近日除息ETF成交量觀察，不少投資人趁近日行情震盪，ETF股價貼息，股價相對便宜時，把握逢低買進，提前加碼布局填息行情，永豐台灣ESG ETF（00888）於10月20日成交超過3.2萬張，創下3月底掛牌以來最大成交量。
上周包括永豐投信旗下永豐台灣ESG ETF、永豐台灣加權ETF（006204）等，另有兩檔富邦投信台股ETF除息， 四檔台股ETF股價在沉澱除息前買盤造成的溢價收斂，更在挑戰17,000點關卡前股價震盪，根據CMoney資料庫，年初至9月底已除息台股ETF，全數皆在期間曾完成填息。
過往不少投資人除息後價格變動，會有續抱或加碼的疑問，永豐投信指出，投資人宜評估投資目的、資金需求等，例如：領息存股需求者，不妨把握除息後的回檔低點，考慮持續建立部位，特別是，近期美股市場再度由科技股發動上攻行情，美、台科技股連動表現正向，永豐投信認為，台股在短暫沉澱萬七前的賣壓後，仍有機會跟隨美股上揚行情，也為這波除息台股ETF，醞釀填息行情發動前較佳的買進機會。
若是考慮不同投資人的資金需求，該怎麼做呢？永豐投信提醒，布局台股ETF填息的三大攻略，以資金水位充裕者而言，可以在近期ETF除息後股價相對低點，逢黑分批買進增加投資部位；小資族群則可考慮盤中零股交易，小額隨時加碼，增加持有部位；而原本即是定期定額或定期定股投資者，可考慮增加扣款頻率，永豐投信表示，掌握住股價回檔之際增加部位，一旦台股行情整理後再度啟動，投資人可以更快看見填息行情的成果。
(時報資訊)
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