由台新證券主辦全台第一家數位手工具研發製造商－數泓科（6855），10月25日以每股79元正式登錄戰略新板；該公司主要產品為數位手工具的研發、製造及銷售，銷售區域主要以歐美地區為主，又以美國市場為大宗。在新型冠狀病毒COVID-19疫情蔓延，全球經濟受到重創之際，數泓科不受疫情影響，109年營收為新台幣3.26億元，稅後淨利新台幣6,551.5萬元，EPS 5.21元；今年1至9月營收為新台幣2.95億元，相較去年更成長四成，全年營收以及獲利可期。

數泓科成立於2006年6月，係由工研院機械所技術團隊與11家手工具業者合資成立的臺灣第一家數位手工具專業公司，主要產品為數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等產品。該公司創立「Eclatorq」、「WIZTANK」、「e-Dynamic」三大品牌，所生產的商品當中有7％為自有品牌，93％為ODM代工；產品主要應用領域以汽車產業及航太產業為主，目前該公司智能化資料庫大數據已經建立十四年，後台大數據可提供專業汽車、航太工業維修時，做專業之判斷，享受科技所帶來的便利性。

此外，未來數位化產品逐漸邁入醫療產業，將骨質密度及骨骼力學分析技術加上該公司數位產品及醫療健康大數據結合AI技術，可拓展全球商機，將骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連，未來更具深遠成長之潛力。

法人表示，數泓科以傳統手工具為發展基礎，以創新技術整合電子資訊、感測技術、工業設計及金屬材料等元素，開發具有數位顯示、資料記憶、預設扭力、無線資料傳輸、輔助動力等先進手工具產品。

(時報資訊)