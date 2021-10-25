金管會保險局近年逐步推動保單電子化，並預計將在兩年內全面落實保單電子化。各產險業者正積極朝主管機關訂定方向前進中，截至目前為止，截至9月底為止，大半產險公司個人險電子保單占比已逾五成，尤其強制險目前都規定要發電子式保險證， 因此，強制險電子保單幾達100％。

電子保單不僅讓民眾可以揮別厚重紙本保單，成為未來推動保單存摺的基礎，同時能減少紙本保單所產生之碳排放量與資源的耗用效益。南山產物近日宣布該公司已取得「保單碳足跡」與「電子保單碳中和」雙認證，成為台灣首家達成「電子保單碳中和」、實現「零碳電子保單」的保險公司。

南山產表示，該公司針對2020年所有電子保單，導入PAS 2060碳中和實施標準，將推動電子保單生命週期間之各項減碳措施，無法再減量之碳排放量，再購買台灣彰濱再生能源風力發電所產生的碳權，進行碳抵換（carbon offset），並經台灣檢驗科技股分有限公司第三方查證，確定南山產物的所有電子保單達成碳中和，讓南山產物電子保單碳排放量影響為零。

富邦產險表示，該公司個人險的電子保單比重更已達85％左右；南山產險指出，該公司除了響應政策力推強制險電子式保險證，更自2020年7月起積極推動電子保單。車險、健康險、個人責任險等商品的電子保單的使用率持續提高中，疫苗險電子保單的使用率更接近八成。國泰產險也表示，目前線上投保僅住宅火險因房貸需求，部分民眾選擇使用紙本，有超過五成民眾選擇電子保單。

國泰產險同樣指出，該公司關注氣候議題多年，面對全球氣候變遷，不並斷思考如何積極推動減碳、協助社會朝向低碳經濟轉型。因此，在去年2月時已取得產品碳標籤認證；並在今年5月更取得產品「減碳標籤」認證，成為產險業首家、也是唯一取得環保署碳標籤及減碳標籤雙認證的保險業者。

(時報資訊)