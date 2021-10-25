物價蠢蠢欲動，投資人都想要買房抗通膨，法人表示，畢竟房地產是「不動產」，無法立即變現，若希望有更好變現性，選擇好的投資REITs標的，能有好報酬率，也可以有不錯的股利率。

去年新冠疫情期間，REITs曾經慘跌，然而今年來不少REITs表現都出現明顯上漲。元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，投信隨著美國疫情獲得控制經濟解封，上半年來以美國REITs市場表現最佳，不過下半年起，隨著非美地區疫苗施打速度加快，全球經濟陸續緩步解封，非美市場的歐洲、亞洲REITs有機會複製美國強勢補漲行情。目前全球REITs平均股利率仍有3.8％，相對公債、投等債利差較有投資吸引力。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國9月經濟數據持續正向，就業人數與製造業指數維持高檔，預期今年REITs在低利率環境以及經濟逐季復甦下，表現將大幅優於去年，多數產業在第一季疫情受控後持續反彈，短期漲多整理後股市仍將往正向發展。

目前美國REITs市場整體NAV溢價1％，未來一年的本益比約24倍，股利率達3.0％，與全球股利率及美債殖利率相較，仍具吸引力，在產業基本面改善利多下，美國REITs將穩健上漲，建議RMZ指數（美國REITs指標）跌回至1,450點以下可分批布局。

路博邁投信表示，除了住宅型房市持續火熱之外，受惠到美國整體經濟活動重啟，各類型商用不動產如地區商場、購物中心等都看見人流明顯湧現。美國民眾在悶了一年的時間後，也看見所謂的報復性出遊。在人潮回歸之下，營收反彈行情也相當可期。

其中，百貨商場的反彈趨勢相當明顯，有望逐步走出疫情陰影。而雖然在疫情肆虐的這一年多當中，消費者確實也更習慣透過線上管道來購物，但是規模最大、服務最好的大型商場卻依舊能吸引並滿足眾多消費者的購物需求與消費體驗。因此看好商場與購物中心的龍頭REITs現在正在強勁反彈的浪頭上，表現可期。

(時報資訊)