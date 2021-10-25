從美國經濟數據來看，成長動能仍正向，通膨也符合先前預期的高檔看法，目前市場環境仍有利於風險性資產表現。

投信法人指出，在通膨下，歷史經驗顯示，實質資產往往會有較佳的表現，尤其不動產REITs因可隨通膨調整租金，加以經濟成長也利於收入現金流的增長，更具抗通膨特色，增添投資吸引力。

華南永昌投信指出，聯準會縮債和升息動作仍符合市場預期，而隨著經濟復甦帶動需求，通膨預期攀升，維持高檔，實質利率從8月開始出現低檔向上現象，在經濟動能依然溫火下，推測產業具備成長潛力，看好敏感性高的行業。

華南永昌實質豐收組合基金投資團隊表示，從過去20年來美國CPI走勢與主要資產類別表現來看，通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現，尤其企業獲利增長，持續擴編的設備需求與租賃空間，有利於REITs，可望受惠於租金現金流增長，帶動折現值提高，能抵禦實質利率逐漸攀高的環境，尤看好新型態的REITs 如電塔、數據中心、雲端運算及醫療等，因搭上相關產業趨勢成長機會，帶動租金收入更具成長性，投資潛力值得期待。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，隨美國疫情高峰逐步回落而有利經濟重拾成長動能，聯準會縮減購債規模已成為市場預期，供應鏈扭曲衍生通膨壓力將於明年初回落，因此短期待美國債務上限不確定性消除後，可伺機關注風險性資產。

元大實質多重資產基金研究團隊指出，看好REITs、基建公用及天然資源。隨經濟持續走向正常化，房產收租率回升，基建將受惠各國財政刺激和陸續開放邊境的題材，全球運輸量緩步提高，獲利將同步回升；公用事業受利率攀升負面影響較大，且短期天然氣短缺帶動各國電價飆高，80％成本皆可轉嫁。

第一金投信指出，操作布局上，看好金融、能源、公用事業等景氣受惠股，相對抗震；而本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼的機會。

(時報資訊)