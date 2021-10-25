供應短缺及部分國家疫情未平利空干擾，及主要央行貨幣政策動向，牽動市場投資情緒，金融市場震盪難免，但整體經濟復甦態勢未改變，機會與風險並存下，不妨採多重資產策略，透過跨資產、跨市場的配置，平衡投資組合波動，廣納收益來源，以利掌握不同資產的輪漲機會。

根據國際貨幣基金（IMF）最新全球經濟展望報告，微幅下修全球今年經濟成長預估值至5.9％，美國下調至6％，歐元區上調至5％，日本下修至2.4％，大陸下修至8％，印度維持9.5％。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，全球經濟復甦趨勢未變，聯準會並非立即緊縮，預估第四季通膨仍將維持高位，不確定性續存，市場波動度可能上升，宜分散配置策略因應。風險性資產有望持續受惠全球經濟增長，成熟市場展望相對有利，且債券配置價值改善，平衡投資組合有助降低波動風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，預估第四季隨著疫情受控，題材股將重獲青睞，也可留意價值股、小型股等優勢族群。整體市場風險不高，股債比可採四比一配置，看好跨國組合平衡基金輪動行情，新興市場、價值股與小型股補漲機會，相關基金逢低可留意。

安本標準投信投資長彭炫通認為，疫情趨緩為企業獲利表現助力，表現較預期更亮眼，通膨尚未給本益比帶來風險，及估值尚稱合理，全球股市仍有表現空間。建議因應類股輪動，均衡配置金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環股及科技股，不錯失各產業成長機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠強調，短期市場波動及不確定性，看好美國及兼配歐洲與新興市場，類股均衡穩健配置，可留意科技、醫藥、金融、工業與消費股。債券以具息收優勢的高收益債可多加關注。

(時報資訊)