第三季以來市場環境不確定性增加，債市波動也明顯加大。法人觀察，自8月下旬以來，美國10年期公債殖利率再次走高。面對殖利率走揚，有攻有守的跨國多重資產、或是跨國投資平衡型組合基金，9月淨申購均超過40億元、分居第二、第三多。
根據投信投顧公會統計，9月各類主動式基金中，淨申購金額要以台股基金最高、達57.18億元；跨國投資多重資產類型基金以42.37億元位居第二高。
法人表示，這顯示有成長利基、有助於掌握成長、又可穩固收益及緩和波動的跨國多重資產或各類平衡型基金，相對為市場所青睞。
從趨勢面看，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，但景氣擴張趨勢未變，從趨勢角度來看，成長動能依然強勁；從體質面，以全球最大經濟體美國為例，包括美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近期全球金融市場的環境，不確定性確實持續上升、加上通膨壓力仍在，以及市場在面對美國聯準會貨幣政策逐步正常化的過程中，波動也將隨之增加。
謝佳伶表示，其他牽動市場的影響因子，還包括了經濟數據由高點下滑、中國監管政策的不確定性對全球帶來的潛在影響、全球供應鏈的不穩定與面臨的新挑戰，全球經濟成長、但動能走緩，以及在缺貨、缺料所帶動的漲價效應，也讓潛在通膨壓力蠢蠢欲動。
法人強調，面對市場邁向復甦，多重資產策略仍有助於應對市場的波動。
目前總體經濟利多因子包括經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄、財政政策利多可期、勞動市場改善等，顯示企業獲利展望仍有向上調整空間，對風險性資產都有正面支撐作用。
至於在後續觀察風險則包括通膨上升，貨幣政策逐漸縮緊、疫情不確定性仍在、利率仍有上彈空間、地緣政治風險、各資產評價面不便宜等。後續重點觀察為財政政策進度、服務業復甦狀況、就業數據，疫情發展。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美國就業數據持續改善，服務業及製造業PMI仍處擴張水平，在基本面穩健的基礎下，以及流動性仍充沛，以及基建政策料的接力支持下，美股仍有望延續多頭趨勢，表現仍不看淡，惟操作上也還需留意聯準會政策動向、疫情對全球經濟復甦帶來的影響，因此操作上仍建議需特別關注風格輪動，應採取多元分散策略提高勝率。
(時報資訊)
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