能源價格走高、通膨憂慮以及美國就業數據等雜音影響下，全球股市波動未歇。法人指出，近日企業財報優於預期和美國公布最新經濟數據，帶動股市大漲，科技股反彈，隨著時序上步入財報周，重要指標企業法說陸續登場，2021年第三季財報效應蠢動、對於明年產業展望的預期，也成為牽動市場投資信心的關鍵焦點。其中又以半導體相關表現更受到矚目，宜逢低布局AI、科技基金。

安聯投信表示，美國製造業9月持續呈現擴張局面，9月的Markit製造業採購經理人指數（PMI）終值達60.7，擴張速度雖略有放緩，但表現仍優於初估值與經濟專家預期。就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。

從趨勢面看，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，不過景氣擴張趨勢未變，從趨勢角度來看，成長動能依然強勁；從體質面，以全球最大經濟體美國為例，包括美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。

安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，基金經理團隊在布局策略以持續藉由找出以維持長期獲利能力為目標而進行必要AI投資的企業、同時搭配積極採用AI以取得顛覆性成長的企業來進行投資組合的平衡建構。

(時報資訊)