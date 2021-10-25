美國國會兩黨達成短期提高債務上限的協議，參議院通過將債務上限提高約4,800億美元，預估可將債務違約期限延後至12月3日，解除政府違約風險，後續焦點轉至財報登場，市場預估S&P500整體企業獲利年增28.3％，科技股第三季獲利年增預估27.6％，持續看好美國科技股表現，科技基金後市可期。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國企業獲利年增率預估第二季觸頂後放緩，但第三、四季獲利預估仍將維持兩成以上年增率，明年預估再成長近一成，整體獲利相當穩健。第四季科技獲利旺季來臨，電動車、半導體、雲端軟體等結構趨勢向上，將持續受益景氣復甦，逢回皆可視為加碼良機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，歷史經驗顯示，縮減購債過程中，美股不見得轉弱，反而應趁低檔撿便宜，其中以成長力道強勁的科技股，反彈幅度最值得期待。可留意三族群，即基本面能見度較高績優股、長期題材個股、生技相關數位醫療。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，科技創新美國續扮演全球領頭羊，疫情影響經濟活動，但科技創新趨勢並未停歇，更因疫情的生活習性改變，更受大眾依賴。

美國雲端網路、金融科技、潔淨能源、影音串流等科技發展面向競爭力十足，相關企業成長性及獲利性仍值得期待，投資操作可持續關注。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，聯準會貨幣政策預期將漸進式調整，消化削減恐慌過後，基於經濟基本面堅實，市場情緒快速好轉，股市漲幅領先債市，以科技股為主的納斯達克指數，過後表現相當優異。

目前受到通膨、利率、財政和貨幣政策牽動，市場波動可能加大，但在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪，料無礙美股中長線多頭行情，持續看好科技股第四季表現。

(時報資訊)