10月25日股票掛牌上市的全訊科技（5222），係國內知名的無線高頻微波元件研發製造商，9月營收0.928億元，較上年度同期增12.01％，累計前九月營收達6.8億元，較去年同期大幅成長46.81％，且已達上年度總營收97％，若在加上第四季國防產品出貨旺季，今年營收及獲利有機會同創新高。
全訊為砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商，現階段為國內唯一專業砷化鎵整合元件（IDM）廠，提供客戶從上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器模組等一條龍服務，所研發製造的微波射頻元件、功率放大器（PA）及模組，主要應用在國防產業及5G通訊市場。
該公司表示，全訊科技為中科院認證通過的無線高頻微波通訊廠商；近幾年，隨著政府大力推動「國防自主」政策，讓民間企業也能有機會參與國防產業，其中，在防禦型產品中扮演精準訊號傳接的全訊科技更是躬逢其盛。
全訊科技經多年的努力，已發展出GaAs與GaN超高功率元件及各頻段的MMIC，進而發展出X band 10W IC、Ka Band 3W IC、寬頻MMIC及各頻段超高功率放大器、各頻段收發模組、訊號合成模組、微波次系統等，除已應用在多款防禦型產品，未來將可應用在國防先進雷達系統及微波追蹤系統，該相關產品不僅獲我國防單位採用，也獲得歐洲與以色列微波大廠的肯定與長期訂單。
而近期，部署印太地區的商業營運明顯增強，已逐漸進入實質策略合作階段，若連同日前線上法說所提到的，全訊科技手握國防單位複數年供貨合約，再加上未來商用5G產業的擴大使用，未來幾年，全訊科技將絢爛奪目。
(時報資訊)
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