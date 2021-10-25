電子紙大廠元太（8069）搶搭上環保、後疫情時代「宅經濟」商機 ，需求爆增，加上揚州模組廠恢復正常出貨後的訂單遞延效應，9月營收創近八年新高。法人指出，元太第四季營收有望挑戰季增兩位數，全年每股盈餘（EPS）創近十年高亦可期。
元太股價22日大漲6.78％，最高攻上87.7元、改寫近三個月新高，且短中長期均線皆呈多頭排列。外資、投信10月來分別大買21,318、5,707張。
元太揚州模組廠9月底前已恢復正常生產，擺脫8月揚州疫情升溫造成產品出貨延遲窘境，9月營收衝上18.71億元，月增117.3％、年增21.9％，為近八年來單月新高；累計前三季營收128.83億元，年增16％。
元太大陸廠未受限電政策衝擊，加上先前遞延的模組訂單將於第四季陸續出貨，法人看好，其第四季營收有望挑戰季增兩位數，甚至創下八年來單季高點；全年每股盈餘（EPS）也上看3.5元，可望創近十年新高。
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