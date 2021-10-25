PCB廠泰鼎-KY（4927）泰國三廠7月開始量產，預計明年產能全開，屆時總體產能將成為全球最大的硬板廠。近期法人看好泰鼎-KY未來營運動能，陸續進場布局，外資22日買超2,823張，為連三日買超，投信也連六日買超，22日股價上漲2.6元，漲幅3.32％，收在80.8元。
泰鼎-KY營運重點在於其營運重心位於泰國，著重於4L～8L 硬板生產製造，毛利率位接近20％，比同業高出許多，法人認為泰鼎-KY的生產效率良好，同時三廠於今年7月進入量產，預期分成五期擴產，今年擴充第一、二期，預計至2022 年再擴充剩餘三期，整體新產能增加150％，合計一、二及三廠產能將可望躍升為全球第一大硬板廠。
泰鼎-KY前九月合併營收為103.64億元，年增17.63％，法人估今年合併營收將年增29％，意味第四季業績成長動能良好。
同時，泰鼎-KY布局多年Mini LED電視背光板與背光源用板，隨韓系Min iLED TV出貨量呈現倍數增長，可望帶動評價提升。
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