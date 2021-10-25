全球各汽車大廠加速電動車開發，預料新能源車產量及市場滲透率逐年向上，且目前車用電子材料短缺，相關零組件呈現供不應求態勢，有利於供應鏈產品平均售價提升，晶焱（6411）、杰力（5299）受惠車用需求爆發，業績動能有望催速。

晶焱受惠5G裝置與車用電子應用，需使用更多靜電防護元件（ESD），出貨動能暢旺，帶動第三季營收再度衝過10億元整數大關，達10.53億元，改寫單季新高紀錄，預期第四季為傳統旺季，有機會再度突破新高，營收、獲利同步登頂。

法人指出，晶焱積極跨入車用市場，推出應用在電池管理系統的靜電防護晶片， 並已開始量產出貨，預料後續有機會打入中國大陸及日本、歐洲等各大車廠供應鏈，搶食電動車、混合能源車商機。

因應車用功率半導體元件需求供不應求，國際IDM廠紛紛將MOSFET產能重心鎖定車用市場，並傳出第四季有望調漲產品價格逾1成，而受產能移轉所空缺的消費性電子訂單，由杰力等業者大啖轉單效應，推升營運表現，前九月營收達20.36億元，已超越去年全年的19.54億元，法人預估今年將有賺進一股本實力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意