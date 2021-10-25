台股步步反攻萬七大關，評價偏低個股逐漸吸引關注，中信投顧看好富采（3714）產品結構持續改善，產能利用率維持高檔，獲利明顯改善，初評「增加持股」、目標價80元，瑞信更給予100元股價預期；投顧法人另看好京鼎（3413）2022年展望更佳，判斷目前評價低估，投資機會浮現。

　中信投顧指出，富采Mini LED維持滿載，並持續轉換傳統照明用藍光LED產能，因Mini LED毛利率25％，高於傳統照明用藍光LED的15％，預計中長期毛利率呈現上升趨勢。富采第三季主要來自於Mini LED滿載，加上車用與感測都維持85％高產能利用率，單季營收103.1億元，高於市場預期。

　中信投顧指出，受惠Mini LED需求起飛與車用、感測供不應求，富采持續脫離低價標準品，法人預計，富采2021、2022年毛利率分別提升至20.59％與21.72％；看好Mini LED在電視、NB、顯示器、顯示看板的滲透率提高，預估富采2022年獲利年增近三成。

　京鼎第三季營收季增6％，略優於法人持平之預期，儘管9月底昆山廠配合當地政府限電調休停工四天，9月營收仍續創新高；目前工廠恢復正常運作，法人預估，第四季營收持平至略增。

　大型投顧研究機構指出，京鼎2021年主要成長來自數位轉型，以及供應鏈短缺帶動半導體設備需求強勁、主力客戶應材（AMAT）展望樂觀，加上對AMAT滲透率提升。考量2021～2022年半導體建廠可望達高峰，延續建廠周期一至二年，相關設備股2022年展望看佳。法人基於京鼎為國內少數受惠半導體前段設備、AMAT展望佳之公司，配合大陸、竹南二廠新產能開出，重申「買進」投資評等、目標價280元。

(時報資訊)

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