美國首檔比特幣期貨ETF於18日掛牌後，推升比特幣價格最高一度來到6.7萬美元，再創歷史高點，儘管後續回測6萬美元位置，年初迄今漲幅仍以翻倍成長，概念股撼訊（6150）及微星（2377）展現強勁潛力。

法人指出，繼ProShares比特幣策略ETF（BITO）後，美國第二檔比特幣期貨ETF Valkyrie比特幣策略基金（BTF）也在22日開始交易，惟市場對於比特幣期貨ETF的熱情高漲並非推動比特幣價格邁向巔峰的唯一原因，還有對通膨的擔憂，比特幣已被越來越多機構認為是比黃金更好對抗通膨的工具。

芝加哥商業交易（CME）當中的比特幣遠月期貨價格高於近月，為套利交易者提供強大動力，加上通膨避險雙重需求下，比特幣的多頭走勢可望延續至年底，概念股近期也陸續展開強勁的攻高行情。

其中顯卡廠撼訊受惠加密貨幣的價格強漲，挖礦與電競需求維持高檔，撼訊9月營收站上8.41億元，月增26.8％、年增69.5％，創2018年4月以來單月新高，累計營收則達53.51億元，年成長1.16倍，提前改寫2010年後全年營收新高紀錄。

撼訊股價收復所有均線後，上周價漲量增，22日收在171.5元，漲幅3％，加上資券比高達五成以上，法人周買超2,892張，顯見籌碼日趨穩定，助於後續攻勢延續性。

此外，電競品牌大廠微星受惠主機板、顯卡、伺服器、電競筆電等四大產品銷售暢旺，9月營收達192.03億元，月增3.92％、年增40.78％，再度刷新歷史新高，拉抬今年以來累計營收站上1,465.34億元，較去年同期成長40.09％，已超越去年全年。

展望後市，微星上游零組件缺料情況逐步緩解，加上顯卡市場依舊供不應求，以及推出五倍券優惠，搶攻振興券商機，均利於公司第四季整體出貨表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意