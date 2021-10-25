美國商品期貨交易委員會（CFTC）10月15日公布的數據顯示，歐元期貨的投機者淨部位為18,398口，與前一周相比，空單減少了3,936口；歐元期貨的投機者淨部位自10月8日的22,334口觸底反彈以來，空單口數減少了18％，顯示籌碼面對歐元期貨的未來表現看好。
展望未來一周，有許多歐元區重要經濟數據將公布，10月25日的德國IFO商業景氣指數，10月28日的德國失業率及消費者物價指數年率初值，10月29日德國以及歐元區的GDP年率初值。另外，歐洲央行方面，10月28日將召開歐洲央行利率決議，會後有新聞發布會，上述事件與數據都將牽動歐元期貨未來一周的變化，投資人須多加留意。
技術面觀察，以美國芝加哥商業交易所（CME）的歐元期貨，截止至10月21日的日線來看，自從10月19日長紅K站上，近一年最多點所形成的頸線後，除了持續守在頸線之上，也化解頭部形成的危機，再加上籌碼面空單大幅減少的情況下，故建議投資人樂觀看待期貨後勢。
臺灣期貨交易所（期交所）觀察市場對外匯商品的需求，自2015年起陸續推出匯率類商品，因考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，此二匯率波動程度高，市場存在相關之衍生性商品避險及交易需求。
為滿足市場需求，期交所於2018年1月22推出「英鎊兌美元匯率期貨」及「澳幣兌美元匯率期貨」二項新商品，以發揮多元商品的綜效。（國票期貨提供，李娟萍整理）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：