美國商品期貨交易委員會（CFTC）10月15日公布的數據顯示，歐元期貨的投機者淨部位為18,398口，與前一周相比，空單減少了3,936口；歐元期貨的投機者淨部位自10月8日的22,334口觸底反彈以來，空單口數減少了18％，顯示籌碼面對歐元期貨的未來表現看好。

展望未來一周，有許多歐元區重要經濟數據將公布，10月25日的德國IFO商業景氣指數，10月28日的德國失業率及消費者物價指數年率初值，10月29日德國以及歐元區的GDP年率初值。另外，歐洲央行方面，10月28日將召開歐洲央行利率決議，會後有新聞發布會，上述事件與數據都將牽動歐元期貨未來一周的變化，投資人須多加留意。

技術面觀察，以美國芝加哥商業交易所（CME）的歐元期貨，截止至10月21日的日線來看，自從10月19日長紅K站上，近一年最多點所形成的頸線後，除了持續守在頸線之上，也化解頭部形成的危機，再加上籌碼面空單大幅減少的情況下，故建議投資人樂觀看待期貨後勢。

臺灣期貨交易所（期交所）觀察市場對外匯商品的需求，自2015年起陸續推出匯率類商品，因考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，此二匯率波動程度高，市場存在相關之衍生性商品避險及交易需求。

為滿足市場需求，期交所於2018年1月22推出「英鎊兌美元匯率期貨」及「澳幣兌美元匯率期貨」二項新商品，以發揮多元商品的綜效。（國票期貨提供，李娟萍整理）

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