美國聯準會（Fed）20日最新公布的褐皮書報告顯示，隨著疫情的影響逐漸消退，美國經濟在9月與10月以「適度至溫和」的速度成長，然而受到缺工、供應鏈短缺及Delta變種病毒影響，部分地區成長些微放緩。

整體而言，Fed認為，「短期的經濟展望仍然正面，但一些區域的不確定性增加，且更為審慎樂觀」。

關注就業表現，美國公布截至16日當周，初領請領失業救濟金人數下降6,000人，來到29萬人次，是近19個月來的低點，連續三周下降，主因來自政府額外的失業補助到期，促使更多人投入勞動市場，因此，Fed所提到的企業缺工問題有望逐步得到緩減。

美股第三季財報登場，獲利優於預期比例超過八成，整體獲利上修，有助於增強市場投資人信心。美國重量級科技股接棒，Netflix獲利、訂閱用戶數雙雙突破預期，EPS達3.19美元，高於分析師預期的2.57美元，第四季預期更預期會新增850萬用戶。

TESLA營收、獲利續創新高，電動車毛利率更首度突破30％，預計年底前德國柏林、美國奧斯丁超級工廠將投入生產，帶動整體交車量。因此，在科技股漲幅帶動下，標普500指數收盤創下歷史新高。

整體而言，若隨著勞動人口延續前幾周趨勢逐漸上升，有望緩解工資上漲所帶來的生產成本上升，對於企業獲利有正向影響，同時供應鏈緊張問題也可望得到喘息，通膨議題降溫搭配公司營運表現持續成長情況下，科技股走勢將持續。

商品方面，較積極型的投資人可運用CME的微型那斯達克參與市場行情，並妥善利用微型商品特性，靈活運用資金，謹慎控制風險。（統一期貨提供，李娟萍整理）

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