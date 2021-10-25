櫃買中心創櫃板添生力軍，市民永續公司（7614）將於11月2日透過創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別為其他業。

　市民永續公司主要以區塊鏈與空間資訊技術為核心，協助企業建置商業管理服務，依照企業客戶所屬產業自律準則建立相關智能合約標準範本，開發應用系統模組予企業客戶使用，並針對跨系統整合需求，提供企業解決方案，目前已推出企業員工共乘減碳服務、產業自律協約平台和企業公益儲蓄銀行等三項服務。

　市民永續公司將自10月26日起揭示其籌資資訊，並於11月2日起進行投資人認購及繳款作業。

(時報資訊)

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