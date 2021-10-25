上周櫃買市場強彈行情，單周上揚3.06％，25日櫃買指數將挑戰季線。本周櫃買興櫃市場六檔興櫃一般板及戰略新板掛牌熱，其中米斯特（2941）、國陽投控（6839）等四檔興櫃一般板，而數泓科技（6855）及宏碁智醫（6857）兩檔興櫃戰略新板。

本周興櫃六連發，其中25日有米斯特、開陽投控、法拉醫及數泓科技等四家同時掛牌，米斯特、開陽投控及法拉醫等為掛牌興櫃一般板。米斯特公司成立於2010年10月間，主要從事中性服飾、鞋類及相關周邊配件商品之設計開發及銷售，並於2021年創立新品牌「ALL WEARS」。該公司2020年營收2億7,144萬元，稅前盈餘3,049萬元，每股盈餘（EPS）2.39元；自結今年前八月營收2億1,340萬元，稅後盈餘1,579萬元，EPS 1.13元。

開陽投控成立於2018年9月間，主要經營業務是太陽能電力系統工程承攬、電廠投資及維運服務、太陽能設備材料買賣等。開陽投控2020年營收22億6,195萬元，稅前盈餘9,509萬元，EPS 1.40元。自結今年前九月營收11億3,199萬元，稅後盈餘9,150萬元，EPS 0.17元。

法拉醫成立於2006年2月間，主要經營業務是核酸純化自動化儀器、核酸純化試劑等。拉法醫2020年營收5億7,516萬元，稅前盈餘1億7,734萬元，每股盈餘19.74元；自結今年前八月營收1億8,566萬元，稅後盈餘2,370萬元，EPS 2.20元。

數泓科則在25日掛牌興櫃戰略新板，也是繼東研信超、進典之後，第三檔戰略新板掛牌股，數泓科成立於2006年6月間，主要產品是數位手工具產品，數泓科公司2020年營收3億2,605萬元，稅前盈餘7,596萬元，每股盈餘5.21元。自結今年前八月營收2億6,450萬元，稅後盈餘5,052萬元，EPS 2.63元。

接續宏碁智醫將在27日掛牌興櫃戰略新板，該公司成立於2018年4月間，主要從事以人工智慧及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體。宏碁智醫2020年營收101萬元，稅前虧損1,192萬元，每股虧損2.38元；自結今年前九月營收474萬元，每股虧損2.16元。

利統在29日掛牌興櫃一般板，該公司成立於1994年12月間，主要經營業務是保健食品（含原料）研發及銷售、植物用保鮮劑（乙烯阻斷劑）研發及銷售、動物、植物促長調節劑研發及銷售等。利統公司2020年營收4億2,595萬元，稅前盈餘4,804萬元，每股盈餘6.74元；自結今年前九月營收3億4,851萬元，稅後盈餘3,296萬元，EPS 2.77元。

(時報資訊)