證交所22日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過中國信託投信申請「ICE FactSet電池與儲能科技指數（ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index）」資格認可。

　證交所表示，依送件資料顯示，ICE FactSet電池與儲能科技指數，由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。是自中國、香港、日本、韓國、台灣及美國上市之普通股股票、ADRs或GDRs中選擇符合市值及流動性標準之股票，再透過FactSet之RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出電池儲能科技及電池材料與技術領域之公司，旨在反映電池相關企業之整體表現，現有成分股計30檔。

(時報資訊)

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