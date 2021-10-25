全訊（5222）及宜新實業（4440）將同步於今（25）日上市，加入證交所上市生力軍，預計各以每股104.49元及38元掛牌交易，成為今年第13家及第14家上市掛牌公司。以22日在興櫃收盤均價各161.45元及48.99元來看，市場對二家公司上市蜜月行情寄以厚望。

今年來新股上市募股（IPO）熱絡，除了14家公司上市外，10月14日因IPO現增競價拍賣合格件數不足而宣告流標的森崴能源及三商家購，都準備要捲土重來。

森崴能源擬於11月3～5日公開申購，目前敲定將以每股90元（之前為92.19元）為底標重新競價拍賣，並預計以底標的1.2倍，即以108元價格公開承銷（之前為以1.28倍，即承銷價格為118元）。22日在興櫃收盤均價為125.05元，以目前敲定於11月初重新展開公開申購來推估，今年底上市掛牌機率高。

至於三商家購，截至目前為止，尚未敲定新的IPO時程，能否趕在今年底前掛牌備受關注，22日興櫃收盤均價為84.33元。之前訂定的承銷價為每股70元。

另有二家公司IPO現增案已於22日申報生效，包括上品22日在興櫃收盤均價為222.82元，暫訂將以每股166元上市掛牌，以及洋基工程22日在興櫃收盤均價236.72元，暫訂以每股180元上市掛牌。

此外，還有力積電IPO現增預計10月29日申報生效，目前暫訂上市承銷價格為50元，22日在興櫃收盤成交均價為62.49元。上述三家公司包括上品、洋基工程及力積電，預計接下來將於11月之後陸展開競拍及公開承銷作業。

(時報資訊)

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