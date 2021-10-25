煤炭和天然氣是製作肥料的重要原料，受生產成本推動及國際市場傳導影響，全球化肥價格持續攀升。大陸擬嚴管肥料出口，恐催化供給趨緊，支撐鉀肥等市況高檔走堅，惠光（6508）、東鹼（1708）營運增溫。

　此外，伴隨旺季需求發酵，加上新產、越南復工擴大營運動能，化工族群東聯（1710）及永光（1711）、三福化（4755）、雙鍵（4764）、南寶（4766）、材料-KY（4763）業績升溫推進。

　大陸身為化肥主要供應國，考量正值秋收、秋種等「三秋」工作的關鍵時期，國家發展改革委宣示，將關注國內外化肥市場形勢和進出口動態，適時採取針對性保供穩價措施。

　分析師指出，大陸為維持國內糧食供給穩定，保障國內化肥供應穩定、價格合理，調整限制肥料出口，以滿足今冬明春複合肥生產，保障明年春耕用肥需要。鉀肥等化肥行情活絡看俏。

　惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

　東鹼硫酸鉀年產15萬噸，另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊及純鹼貿易，在化工、航運雙雙引擎發揮，營運加速衝刺。

　第三季熱熔膠產品隨原物料漲價而調升價格，鞋類終端市場需求強勁，且品牌客戶庫存水位相當低，加上特化、包材等旺季需求，越南陸續復工，南寶、德淵、展宇及永光、三福化出貨動能拉升。

　三福化越南年產3,200噸材料廠第四季完工投產，氣體廠預期今年完工、明年投產，營運再添動能。

　永光色料及電子、特用化學品持穩升溫，9月營收達年增31％，營運蓄勢更上層樓。

　雙鍵宜蘭廠生產特用化學品為主，預期年銷量可達4,800噸，下半年經濟解封升溫，營運加速衝刺。

(時報資訊)

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