華建（2530）力拼轉型為全國性建商，預計11月30日召開股臨會，以1.4億股為上限進行私募；華建表示，明年起將是華建邁向豐收年的開始，全年將有台北市兩大都更案完工交屋，交屋量達24億元，虧轉盈契機浮現。

此外，華建在寶佳集團少東新團隊正式接掌經營權之後，積極購地、推案，近年已陸續透過私募、現增，擴充營運規模，手中土地存量已加碼到12筆新案、總銷達360億元，未來七年完工入帳案源無虞。

華建表示，為充實營運資金、償還銀行借款或因應未來長期發展所需等計畫，董事會決議辦理私募普通股案，發行上限1.4億股，每股實際發行價格另將依主管機關規定訂定。預訂在11月30日召開110年第一次股東臨時會，討論私募發行普通股一案。

華建表示，2022年將是轉機年，預計台北市兩筆蛋黃區住宅案「大華榮芯」、「台大華」，將分別在上半年、下半年完工交屋，已100％完銷，總銷共約24億元，全年有機會虧轉盈。

至於2023年及2024年，完工入帳量也呈現年年高，都在60億元以上，2025年隨著近年推案量放大，完工入帳金額將放大到160億元。

明年主要推案，華建表示，包括桃園青埔「A18案」，日前正式動工，原本基地面積約500多坪，整合擴大後已成為1,653.63坪，總銷金額至少36億元，規劃216戶，預計2022年第四季推出，2023年底可望交屋，屆時貢獻入帳業績。

另外，台中沙鹿案，今年預計11月先開工，2022年第四季推出。至於台中高鐵案則正在請照、規劃中，預計2023年年中可望推出。

(時報資訊)

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