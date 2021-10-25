全球電動車龍頭特斯拉第三季財報報佳音，新車交付量、毛利率均改寫新高紀錄；裕隆（2201）與鴻海（2317）合資的鴻華先進，加速電動車模組平台開發，成立短短一年推出三款電動車，積極尋求ODM代工商機，為台灣電動車產業力拓出海口，讓電動車族群成為近期台股「嬌」點。
電動車產業前景可期，業者紛紛加速擴廠、擴產，搶賺電動車商機。已布局卡位電動車供應鏈的零件廠，包括江申（1525）、和大（1536）、世德（2066）、英利-KY（2239）、精確（3162）、麗清（3346）、同致（3552）、聯嘉（6288）等業者，及加入MIH聯盟的的台灣業者，未來營運可望隨電動車普及而起飛。
和大為特斯拉生產供應減速齒輪箱、差速器等關鍵零件多年，上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素，第三季中以來，隨遞延訂單陸續出貨，單月營收重返六億元以上水準，更因為9月起成功漲價一成，解決運費、原物料成本高漲，及新台幣升值造成的匯損壓力，獲利水漲船高。
為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，和大新建的嘉義三廠機台陸續到位，下半年先啟動四條自動化AI智能產線，預計可為第四季營運注入成長動能。
和大指出，各國政府為落實節能減排目標，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展。為超前部署2023年各家電動車廠訂單需求，和大將同步啟動嘉義五廠營建工程與設備規畫，期能在明年內動工。
精確實業拿下敏實集團全數電動車鋁電池盒供應訂單，明年起放量出貨，法人看好業績將三級跳。
輕量化是電動車重要的發展趨勢，精確的核心技術就是鋁鑄壓，而敏實是福斯（Volkswagen）汽車集團全新電動車模組化平台MEB組件主要供應商，讓精確未來業務來源無虞。
(時報資訊)
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