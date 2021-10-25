東生華（8432）24日宣布，旗下新複方新藥RETA19與默沙東藥廠（MSD）的專利訴訟案，由東生華取得勝訴，預計11月領取藥證後，將進入健保核價階段，營運吃下大補丸。

東生華表示，該公司是因RETA19的其中一活性成分與MSD產品成分重疊，儘管提出上市申請時，已依相關規定對MSD專利提出不侵權聲明（P4聲明），但MSD卻仍提起專利侵權訴訟，試圖阻擋RETA19取得藥證許可。

此次挑戰P4勝訴後，東生華已收到衛生福利部審查完成通知，後續將申請健保核價。

東生華表示，新複方新藥RETA19為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度降血脂藥品的病人族群，目前市面上以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15％，同時在處方量上仍維持每年10％的成長。

近期研發成果頗豐的東生華，已取得台灣第一張生物新藥藥證、完成首個亞洲族群銜接性試驗用於治療心絞痛的新成分新藥並成功上市，而進行中的生物相似藥研發專案，預計自2019年起五年內至少三個新藥上市。複方新藥RETA19即為第二個新藥，進度表現亮眼。

此外，東生華也瞄準多種癌症基因的檢測，與韓國、英國、法國、德國等地的實驗室合作，提供全人類醫療前期篩檢、醫療中期標靶藥物對應檢測、和後期癌症復發追蹤，完整提供醫療前、中、後期全方位的醫療服務。

(時報資訊)

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