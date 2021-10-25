疫情趨緩，美容／保健品族群挾著雙11、雙12等購物節旺季效應，再加上五倍券買氣利多，激勵消費力成長，法人看好第四季有機會創下年度最高峰，麗豐-KY（4137）、軒郁（6703）、佐登（4190）、達爾膚（6523）、大江（8436）、葡萄王（1707）可望領軍上攻。
營運表現亮麗的美容保養品族群，受惠雙11前哨戰開打，9月營收表現不凡，麗豐9月合併營收6.44億元，年增55.6％，前三季合併營收37.66億元、年增44.58％，雙創歷史新高，率先同業回到疫情前水準；達爾膚（6523）8、9月營收回升到億元以上，第三季營收也創2017年來新高；佐登9月營收月增37％，年增1.63％，也交出睽違三個月的年增率轉正佳績。
麗豐表示，看好第四季美容保養市場進入傳統銷售旺季，加上大型購物活動雙11、雙12等購物節將登場，將助力民生消費再度復甦，拉貨動能轉強。由於麗豐上半年EPS以8.03元穩坐美容／保健品類股獲利王寶座，下半年在成長動能強勁中，法人看好獲利仍可延續成長表現。
軒郁因iQueen愛女人購物網99購物節銷售表現優異，9月營收年增4.82％，前三季營收年成長3.12％後，目前旗下各品牌已積極籌備大型節慶活動，在各品牌的周年慶、雙11接棒登場中，內部全力搶攻旺季商機，挹注業績成長。
佐登目前客戶回店率已在九成之上，展望第四季，在周年慶、雙11、雙12等購物節即將接續登場，各通路開始下單備貨，另規劃五倍券振興方案滿足不同消費客群，預估第四季營運成長力道強勁。
另外，保健品族群中，大江第四季起啟動新一波轉型，除了正式併入NewAge猶他廠的營收外，開發的香蕉花、香蕉皮保健品原料，也正式取得FDA的NDI（食品新膳食補充成分登記），未來將可大舉使用開發系列產品行銷，營運將大大進補中，法人預期將有助於明年美國廠轉盈，並開啟新一波成長動能。
葡萄王第四季營收將重新挑戰歷史高峰，而子公司葡眾由於也進入新品問世密集期，加上集團代工訂單能見度達五個月，後市營運看好。
(時報資訊)
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